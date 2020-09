Spende quasi 9 000 euro per somigliare a Barbie I fan apprezzano | ma c’è anche chi la critica

Leggi su newnotizie

(Di lunedì 21 settembre 2020) Una donna ha speso 8.000 sterline (circa 8.740) per trasformarsi in una “” umana. Jade Lyne ha speso l’imponente cifra per rifarsi completamente i seni e le labbra, oltre che per l’abbronzatura finta. La 25enne, di Bristol, ha usato il suo aspetto da bambola per attirare follower su OnlyFans. Jade ha già 4.900 Mi … L'articolo9.000per. I fan, ma c’èchi laNewNotizie.it.