Spal, infortunio Di Francesco: lesione al collaterale mediale (Di lunedì 21 settembre 2020) Federico Di Francesco si è infortunato nell’amichevole della Spal contro l’Udinese Brutta notizia per la Spal, dopo l’amichevole di sabato contro l’Udinese. Federico Di Francesco, come riportato tramite un comunicato ufficiale dal club ferrarese, ha infatti subito la lesione del collaterale mediale. «Durante la gara amichevole Udinese-Spal, disputata sabato 19 settembre, l’attaccante biancazzurro Federico Di Francesco in uno scontro di gioco fortuito con un avversario ha riportato lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato terapia conservativa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Federico Disi è infortunato nell’amichevole dellacontro l’Udinese Brutta notizia per la, dopo l’amichevole di sabato contro l’Udinese. Federico Di, come riportato tramite un comunicato ufficiale dal club ferrarese, ha infatti subito ladel. «Durante la gara amichevole Udinese-, disputata sabato 19 settembre, l’attaccante biancazzurro Federico Diin uno scontro di gioco fortuito con un avversario ha riportatodi primo grado deldel ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato terapia conservativa». Leggi su Calcionews24.com

IlVal_79 : @il_prof_13 @InterCM16 Sanchez purtroppo dopo l'infortunio non é mai sembrato in grado di fare il titolare, se non… - MauroVari : @frapietrella Fares si fece male ad agosto e tornò a correre a febbraio,rientrando in prima squadra,tanto che alla… - cristrader1 : @DaiDea7 @scenda78 Fuori da Bergamo non rendono: Castagne in goal alla prima, Kessie, 3 anni titolare nel Milan; Cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal infortunio Spal, infortunio Di Francesco: lesione al collaterale mediale Calcio News 24 Di Francesco rimarrà fuori per almeno un paio di settimane

Nel pomeriggio di lunedì 21 settembre la SPAL ha dato conto dell’esito degli esami a cui è stato sottoposto Federico Di Francesco dopo l’infortunio rimediato in amichevole contro l’Udinese. Nel ...

Lazio, prende quota il ritorno di Hoedt. L'ansia di Inzaghi per Fares

Stenta a decollare il mercato della Lazio che, dopo il rinvio della partita contro l'Atalanta (riprogrammata per il prossimo 30 settembre), inizierà il suo camp ...

Probabili formazioni: Juve con Danilo e De Sciglio dal 1', nel Napoli gioca Mertens

Dopo gli anticipi del sabato, domenica si torna in campo. Pirlo con un dubbio a centrocampo. Napoli a Parma: Osimhen in panchina. Rinviate al 30 Lazio-Atalanta, Udinese-Spezia e Benevento-Inter Il cam ...

Nel pomeriggio di lunedì 21 settembre la SPAL ha dato conto dell’esito degli esami a cui è stato sottoposto Federico Di Francesco dopo l’infortunio rimediato in amichevole contro l’Udinese. Nel ...Stenta a decollare il mercato della Lazio che, dopo il rinvio della partita contro l'Atalanta (riprogrammata per il prossimo 30 settembre), inizierà il suo camp ...Dopo gli anticipi del sabato, domenica si torna in campo. Pirlo con un dubbio a centrocampo. Napoli a Parma: Osimhen in panchina. Rinviate al 30 Lazio-Atalanta, Udinese-Spezia e Benevento-Inter Il cam ...