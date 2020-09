Somiglianza tra Camilla Pucciarelli e Jessica Alba (Di lunedì 21 settembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 21 settembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia.

deepestharry : spesso penso alle stranezze della vita come il fatto che, non so se ci avete mai fatto caso, ma soprattutto con i n… - souslesfeuilles : Kulusevski ha alcune delle caratteristiche che sono fondamentali per far sì che un giocatore mi piaccia: tecnico, o… - marinelli_OOC : RT @ikiorog: Utilizzo questa foto per dire che io sempre visto una somiglianza tra Luca M e Jake G magari lo dicono tutti da anni però io l… - david2999494742 : Ma solo io vedo una somiglianza tra myriam e Noemi ? Nn so c’è un qualcosa ahah #GFVIP - riprenditi : il mio talento è trovate somiglianza tra le persone -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Carlotta Dell’Isola e Francesca Del Taglia Isa e Chia Asia Argento presenta la figlia con Morgan a Live: è uguale a lei

Asia Argento ha presentato sua figlia Anna Lou, avuta con Morgan, a Live Non è la d’Urso. La somiglianza tra le due è incredibile. Asia Argento è tornata negli studi di Live Non è la d’Urso. La figlia ...

Toyota GR Super Sport: in pista si mostra in anteprima mondiale

Si è di nuovo mostrata al mondo la Toyota GR Super Sport, la hypercar sulla quale nascerà la vettura da competizione per il WEC a partire dal 2022, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnic ...

"I politici di oggi inseguono ancora la seduzione di M". Intervista ad Antonio Scurati

Con il passare degli anni, il carattere di una persona non cambia, ma può sicuramente ammorbidirsi e trovare un suo equilibrio. A uno come Antonio Scurati – che non è mai passato come un gran ‘simpati ...

Asia Argento ha presentato sua figlia Anna Lou, avuta con Morgan, a Live Non è la d’Urso. La somiglianza tra le due è incredibile. Asia Argento è tornata negli studi di Live Non è la d’Urso. La figlia ...Si è di nuovo mostrata al mondo la Toyota GR Super Sport, la hypercar sulla quale nascerà la vettura da competizione per il WEC a partire dal 2022, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnic ...Con il passare degli anni, il carattere di una persona non cambia, ma può sicuramente ammorbidirsi e trovare un suo equilibrio. A uno come Antonio Scurati – che non è mai passato come un gran ‘simpati ...