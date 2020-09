Small Axe | il trailer della serie antologica di Steve McQueen in arrivo su Amazon

(Di lunedì 21 settembre 2020) IldiAxe, insuPrime Video e BBC a partire dal 20 novembre.Prime Video ha lanciato ildiAxe,a sfondo politico in cinque episodi firmata dal regista inglese. Tre dei cinque film annunciati, Lovers Rock, Mangrove e Red, White and Blue, avranno la loro premiere nel corso del New York Film Festival.Axe rappresenta il debutto televisivo del regista e artista visivo. Laracconterà fatti reali che hanno ...

