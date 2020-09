Sky - Koulibaly, il City è ancora in corsa: Koundé del Siviglia è l'alternativa (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Manchester City di Guardiola è sempre alla ricerca di un difensore centrale. Il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romani, aggiorna la situazione tramite Twitter: "L'affare Man City-Koulibaly non è ancora concluso. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Manchesterdi Guardiola; sempre alla ricerca di un difensore centrale. Il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romani, aggiorna la situazione tramite Twitter: "L'affare Mannonconcluso.

tuttonapoli : Sky - Koulibaly, il City è ancora in corsa: Koundé del Siviglia è l'alternativa - allgoalsnapoli : VIDEO - Gattuso a Sky: 'Ci manca intensità, era preparata su due moduli. Koulibaly? Se rimane sono contento, su Osi… - infoitsport : Koulibaly in uscita e Boga in entrata, trattative collegate: la situazione – SKY - cn1926it : #Napoli, #Koulibaly in uscita e #Boga in entrata, trattative collegate. La situazione - #SKY - _SiGonfiaLaRete : #Koulibaly, trattativa con il #ManCity è ferma: in caso di cessione il #Napoli punterebbe tutto su #Boga… -