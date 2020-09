Si ritira a 29 anni per la depressione, oggi è un muratore: “E non sono mai stato così felice” (Di lunedì 21 settembre 2020) Billy Kee giocava con l’Accrington Stanley in League One, terza serie inglese, nel 2018 quando in un’intervista alla BBC rivelò di soffrire di depressione. “Perchè qualcuno col più bel lavoro al mondo dovrebbe desiderare di uccidersi?” disse all’epoca alla BBC. L’anno dopo contribuì coi suoi gol alla salvezza della squadra e una volta raggiunto l’obiettivo non volle più scendere in campo. Lo scorso gennaio ha annunciato il ritiro e l’Accrington ha ritirato la sua maglia numero 29. Ora la BBC l’ha sentito di nuovo e le cose sono parecchio migliorate. Se avessi continuato a giocare probabilmente non sarei qui ora. Ho provato a vivere il sogno, semplicemente non ero adatto. Anche mia mamma ha sofferto di cose simili intorno ai ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Billy Kee giocava con l’Accrington Stanley in League One, terza serie inglese, nel 2018 quando in un’intervista alla BBC rivelò di soffrire di. “Perchè qualcuno col più bel lavoro al mondo dovrebbe desiderare di uccidersi?” disse all’epoca alla BBC. L’anno dopo contribuì coi suoi gol alla salvezza della squadra e una volta raggiunto l’obiettivo non volle più scendere in campo. Lo scorso gennaio ha annunciato il ritiro e l’Accrington hato la sua maglia numero 29. Ora la BBC l’ha sentito di nuovo e le coseparecchio migliorate. Se avessi continuato a giocare probabilmente non sarei qui ora. Ho provato a vivere il sogno, semplicemente non ero adatto. Anche mia mamma ha sofferto di cose simili intorno ai ...

napolista : Si ritira a 29 anni per la depressione, oggi è un muratore: “E non sono mai stato così felice” Billy Kee racconta l… - casghai : @Il_Mago_KK Meglio di 20 milioni per un giocatore che si ritira tra 2 anni è - casghai : @FFunesto @ac_gianmarco @jason05_ Sisi vabene come dici tu, vai a spendere quasi 20 milioni per un giocatore che si ritira tra 2 anni vai - AMDdamanna : Cioè, voi state a fa progetti per i prox 30 anni? Pensate di fermarvi molto? Con tutto ciò che ci sarebbe da fare a… - GRETA1SGARBO : RT @rubino7004: @CorradinoMineo @ettoreb74 Scusi. Se vengono sottratti ogni anno 200 mld al fisco, mi spiega come facciamo (unici al mondo)… -

Ultime Notizie dalla rete : ritira anni Checchin si ritira a 23 anni: piede deformato TgGialloblu FLAVIA VENTO, RETROSCENA SU ADDIO GRANDE FRATELLO/ “C’entra Elisabetta Gregoraci?”

Flavia Vento a Live Non è la d’Urso dopo l’addio al Grande Fratello Vip 2020. Spunta retroscena sull’addio: potrebbe c’entrare Elisabetta Gregoraci… Flavia Vento a Live Non è la D'Urso Flavia Vento to ...

Onoranze Funebri: a Pesaro e Urbino Galvani sinonimo di serietà, rispetto e discrezione

Onoranze Funebri Galvani, con sede in Pesaro e Urbino, si occupa con serietà, rispetto e discrezione di risolvere tutti i problemi legati all'organizzazione del servizio funebre. “La nostra esperienza ...

Tour de France 2020, le pagelle finali di Angelo Costa

Da debuttante affronta i grandi giri come se ne avesse già corsi cento: due podi in due grandi giri, terzo alla Vuelta e primo al Tour, più le vittorie di tappa (tre in entrambi i casi) e le altre mag ...

Flavia Vento a Live Non è la d’Urso dopo l’addio al Grande Fratello Vip 2020. Spunta retroscena sull’addio: potrebbe c’entrare Elisabetta Gregoraci… Flavia Vento a Live Non è la D'Urso Flavia Vento to ...Onoranze Funebri Galvani, con sede in Pesaro e Urbino, si occupa con serietà, rispetto e discrezione di risolvere tutti i problemi legati all'organizzazione del servizio funebre. “La nostra esperienza ...Da debuttante affronta i grandi giri come se ne avesse già corsi cento: due podi in due grandi giri, terzo alla Vuelta e primo al Tour, più le vittorie di tappa (tre in entrambi i casi) e le altre mag ...