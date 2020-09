Sì al taglio dei parlamentari E adesso? Il voto nelle grandi città | tutti i risultati

ShooterHatesYou : Pare di capire che al #Referendum abbia prevalso il sì. Ci sta. Vox populi vox dei. Ora scusate ma mi siedo qui e… - riccardo_fra : Il taglio dei parlamentari è realtà. Un cambiamento che il Paese aspettava da quarant’anni e che il M5S ha realizza… - you_trend : ?? Al #referendum dati parziali interessanti da alcune delle regioni dove il taglio dei parlamentari ridurrà di più… - MariaLu91149151 : RT @beatrice_tom: Gli Italiani caduti nella trappola della sinistra Hanno pensato solo al taglio dei Parlamentari Si sono condannati ad una… - GAlf02 : RT @Drakesmad_: Domani vado da Tiger a fare shopping con l'euro risparmiato col taglio dei parlamentari ?? -

Ultime Notizie dalla rete : taglio dei

Oltre un milione di sì che equivalgono a un 75,88 per cento che basterebbe da solo per dimostrare come, anche in Sicilia, sul tema del taglio dei parlamentari non ci sia stata storia. Il referendum co ...52Referendum sul taglio dei parlamentari, a Palermo vittoria schiacciante del Sì 20:52Transito di 94 lavoratori da Reset a Rap, arriva l'ok degli avvocati 20:41Covid19, salgono a 105 i positivi nella ...