Sesto | l' Auser cerca otto giovani per aiutare gli anziani

(Di lunedì 21 settembre 2020) Un welfare leggero per rispondere all'emergenza sanitaria di questo periodo. L'si mette in prima fila peri sestesi più fragili nel disbrigo di piccole faccende, come ad esempio la spesa,...

Ultime Notizie dalla rete : Sesto Auser

IL GIORNO

Un welfare leggero per rispondere all’emergenza sanitaria di questo periodo. L’Auser si mette in prima fila per aiutare i sestesi più fragili nel disbrigo di piccole faccende, come ad esempio la spesa ...Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un prot ...