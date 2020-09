Serious Sam 4 nell'adrenalinico trailer dedicato alla storia (Di lunedì 21 settembre 2020) Serious Sam 4 sarà disponibile su PC e Google Stadia tra soli 3 giorni e gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo ed esplosivo trailer dedicato alla trama del gioco."L'umanità è sotto assedio mentre l'intera forza delle orde di Mental si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che rimane di una civiltà distrutta e sconfitta. L'ultima resistenza rimasta all'invasione è la Earth Defence Force, guidata da Sam "Serious" Stone e la sua squadra pesantemente armata di commando disadattati." - recita la descrizione del gioco. Croteam ritorna con un prequel ad alta potenza per la serie Serious Sam, portando il caos a livelli senza precedenti. La classica formula di Serious Sam è stata rinnovata includendo un inarrestabile ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020)Sam 4 sarà disponibile su PC e Google Stadia tra soli 3 giorni e gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo ed esplosivotrama del gioco."L'umanità è sotto assedio mentre l'intera forza delle orde di Mental si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che rimane di una civiltà distrutta e sconfitta. L'ultima resistenza rimasta all'invasione è la Earth Defence Force, guidata da Sam "" Stone e la sua squadra pesantemente armata di commando disadattati." - recita la descrizione del gioco. Croteam ritorna con un prequel ad alta potenza per la serieSam, portando il caos a livelli senza precedenti. La classica formula diSam è stata rinnovata includendo un inarrestabile ...

Arrivano anche Port Royal 4, Panzer Dragoon Remake per PC e RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition per PC e Nintendo Switch. Avete già deciso cosa comprare?

Sam Smith: ecco il nuovo singolo Diamond, l’album “Love Goes” esce ad ottobre

La cover del nuovo album di Sam Smith, Love Goes. Sam Smith è pronto a ritornare con un nuovo progetto, dopo il successo del suo secondo album The Thrill of It All, pubblicato nel 2017. La sua terza f ...

