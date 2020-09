Serie A, stasera tocca a Milan e Bologna: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di lunedì 21 settembre 2020) Si completa la prima giornata di Serie A in attesa dei tre recuperi.Il primo monday-night della nuova stagione vedrà andare in scena in quel di San Siro Milan e Bologna. Entrambe le compagini vogliono da subito fare bene in una sfida che promette spettacolo, viste le forze in gioco che saranno messe in campo da Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic. L'ultima sfida tra rossoneri e rossoblu in quel di Milano era terminata con uno spettacolare 5-1 per i padroni di casa, in seguito al quale il tecnico serbo aveva provveduto nel fare una rilevante lavata di capo ai suoi, promettendo ieri in conferenza stampa una prestazione più matura e autorevole in questa sorta di 'rivincita' per gli emiliani.Nella gara in programma per questa sera alle ore 20:45 - in diretta su Sky ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Si completa la prima giornata diA in attesa dei tre recuperi.Il primo monday-night della nuova stagione vedrà andare in scena in quel di San Siro. Entrambe le compagini vogliono da subito fare bene in una sfida che promette spettacolo, viste le forze in gioco che saranno messe in campo da Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic. L'ultima sfida tra rossoneri e rossoblu in quel dio era terminata con uno spettacolare 5-1 per i padroni di casa, in seguito al quale il tecnico serbo aveva provveduto nel fare una rilevante lavata di capo ai suoi, promettendo ieri in conferenza stampa una prestazione più matura e autorevole in questa sorta di 'rivincita' per gli emiliani.Nella gara in programma per questa sera alle ore 20:45 - in diretta su Sky ...

