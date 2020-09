Serie A, Milan-Bologna: Pioli conferma il trio delle meraviglie, Mihajlovic con Palacio. Le formazioni ufficiali (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle ore 20,45 scenderanno in campo Milan e Bologna nel Monday Night che chiuderà parzialmente la 1a giornata di Serie A.I rossoneri affronteranno i felsinei puntando sul trio d'attacco che nella scorsa stagione ha regalato una seconda parte di stagione esaltante agli uomini di Stefano Pioli. Ibrahimovic confermato al centro dell'attacco Milanista, a supporto del centravanti svedese ci saranno Rebic e Calhanoglu. I rossoblu si appoggiano sull'esperienza di Rodrigo Palacio che agirà da falso nueve coadiuvato da Orsolini, Soriano e Barrow. Le formazioni ufficiali del match di San Siro.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle ore 20,45 scenderanno in camponel Monday Night che chiuderà parzialmente la 1a giornata diA.I rossoneri affronteranno i felsinei puntando suld'attacco che nella scorsa stagione ha regalato una seconda parte di stagione esaltante agli uomini di Stefano. Ibrahimovicto al centro dell'attaccoista, a supporto del centravanti svedese ci saranno Rebic e Calhanoglu. I rossoblu si appoggiano sull'esperienza di Rodrigoche agirà da falso nueve coadiuvato da Orsolini, Soriano e Barrow. Ledel match di San Siro.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; ...

