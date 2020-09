Serie A, ad ottobre possibile apertura ai tifosi: verso capienza del 20% dello stadio (Di lunedì 21 settembre 2020) possibile aumento della presenza dei tifosi allo stadio La Serie A 2020/2021 è ripartita e con essa anche i tifosi, seppur solamente 1000, sono tornati ad occupare gli spalti. Novità importanti sono attese dal 7 ottobre quando, con il nuovo DPCM, la soglia di tifosi potrebbe arrivare al 20% della capienza dell’impianto. “Milan-Bologna chiuderà questa prima giornata a porte semi-aperte, ma nonostante le polemiche sul numero di spettatori consentito (1000, ndr), ritenuto da molti troppo basso rispetto alla capienza degli impianti di Serie A, non c’è da aspettarsi novità a breve termine. Nell’annunciare la riapertura parziale degli stadi di ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 21 settembre 2020)aumento della presenza deialloLaA 2020/2021 è ripartita e con essa anche i, seppur solamente 1000, sono tornati ad occupare gli spalti. Novità importanti sono attese dal 7quando, con il nuovo DPCM, la soglia dipotrebbe arrivare al 20% delladell’impianto. “Milan-Bologna chiuderà questa prima giornata a porte semi-aperte, ma nonostante le polemiche sul numero di spettatori consentito (1000, ndr), ritenuto da molti troppo basso rispetto alladegli impianti diA, non c’è da aspettarsi novità a breve termine. Nell’annunciare la riparziale degli stadi di ...

Il Derby di Milano, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18 a San Siro, potrebbe accogliere quindicimila spettatori. MILANO – La nuova stagione di Serie A si è aperta con il ritorno degli spettator ...

Il 26 e il 27 settembre Star Comics organizzerà gli Star Days, una serie di incontri virtuali con gli autori della casa editrice. Nelle due giornate, l’editore ricreerà in forma digitale i momenti di ...

Ufficiale lo spostamento dal Meazza al Gewiss Stadium della sfida contro l'Olanda per la quarta giornata della Nations League: un modo per rendere omaggio a una delle città più copite dalla pandemia C ...

