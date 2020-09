Sente dolori allo stomaco: i medici lo operano e trovano un… “Ancora funzionante!” (Di lunedì 21 settembre 2020) Un uomo accusa dei forti dolori allo stomaco, ma solo dopo un intervento chirurgico i medici scoprono cosa aveva ingoiato. Il protagonista della vicenda è un taiwanese che, dopo essersi addormentato si è risvegliato con uno strano fastidio nella parte addominale. Preoccupato dal fatto che il malore non accennava a placarsi ha deciso di recarsi presso il Pronto soccorso della sua città. Lì i medici fanno una scoperta incredibile. Sottoponendo l’uomo a tutti gli esami del caso, dopo aver effettuato i raggi X il personale ospedaliero ha scoperto che nella fascia addominale del taiwanese si trovava un corpo estraneo. I dolori allo stomaco erano causati dall’ingerimento accidentale di un apparecchio elettronico; ma ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 settembre 2020) Un uomo accusa dei forti, ma solo dopo un intervento chirurgico iscoprono cosa aveva ingoiato. Il protagonista della vicenda è un taiwanese che, dopo essersi addormentato si è risvegliato con uno strano fastidio nella parte addominale. Preoccupato dal fatto che il malore non accennava a placarsi ha deciso di recarsi presso il Pronto soccorso della sua città. Lì ifanno una scoperta incredibile. Sottoponendo l’uomo a tutti gli esami del caso, dopo aver effettuato i raggi X il personale ospedaliero ha scoperto che nella fascia addominale del taiwanese si trovava un corpo estraneo. Ierano causati dall’ingerimento accidentale di un apparecchio elettronico; ma ...

Un uomo accusa dei forti dolori allo stomaco, ma solo dopo un intervento chirurgico i medici scoprono cosa aveva ingoiato. Il protagonista della vicenda è un taiwanese che, dopo essersi addormentato s ...

