Selvaggia Lucarelli ironica sulla scarsa affluenza alle urne (Di lunedì 21 settembre 2020) Tramite il suo profilo Twitter Selvaggia Lucarelli si è scagliata, con il suo caratteristico tono ironico, contro la scarsa affluenza alle urne per quanto riguarda le votazioni per Referendum ed Elezioni nazionali! Ieri ed oggi si vota per il Referendum costituzionale, indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale che riguarda la riduzione del numero dei parlamentari. Allo stesso tempo l’accesso alle urne in alcune regioniArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Tramite il suo profilo Twittersi è scagliata, con il suo caratteristico tono ironico, contro laper quanto riguarda le votazioni per Referendum ed Elezioni nazionali! Ieri ed oggi si vota per il Referendum costituzionale, indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale che riguarda la riduzione del numero dei parlamentari. Allo stesso tempo l’accessoin alcune regioniArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : “Se ho picchiato mai una donna? Magari una mi ha tirato i capelli in macchina, io l’ho strattonata. Un’altra mi vol… - stanzaselvaggia : “Il mio locale chiuso per droga? Io non lo so, non ho visto niente, per me sono voci”. - stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - Scisciano : “Ballando con le stelle” Alessandra Mussolini a Selvaggia Lucarelli: “Fatti una pelvicata pure tu e vedi che divent… - GuiaSorcini : @stanzaselvaggia In this tweet: Lucarelli Selvaggia stalkera una a cui l'ha giurata anni fa e cerca di fare una bat… -