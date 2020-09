“Sei solo una sciacqualattughe”. ‘Live non è la D’Urso’, è caos in studio (Di lunedì 21 settembre 2020) Scoppia il caos da Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” per “colpa” di Arisa. La cantante ha infatti postato una foto in costume da bagno che metteva in mostra i suo i rotolini e la foto ha messo uno contro l’altro due ospiti del programma di canale Cinque: Alba Parietti e Caterina Collovati. La Collovati, che già sui social aveva criticato lo scatto con le forme di Arisa in primo piano, è tornata ad attaccare la cantante: “Quella è la foto di un pube, si piace a gambe aperte?”. La sua posizione non è piaciuta alla Parietti: “Sei molto più volgare tu ora. Tu dici “colleghe”, ma non ho ancora capito che lavoro fai?”, è stata la risposta della Parietti. “Io sono giornalista e tu? Quale è il tuo di lavoro che sei passata da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Scoppia ilda Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” per “colpa” di Arisa. La cantante ha infatti postato una foto in costume da bagno che metteva in mostra i suo i rotolini e la foto ha messo uno contro l’altro due ospiti del programma di canale Cinque: Alba Parietti e Caterina Collovati. La Collovati, che già sui social aveva criticato lo scatto con le forme di Arisa in primo piano, è tornata ad attaccare la cantante: “Quella è la foto di un pube, si piace a gambe aperte?”. La sua posizione non è piaciuta alla Parietti: “Sei molto più volgare tu ora. Tu dici “colleghe”, ma non ho ancora capito che lavoro fai?”, è stata la risposta della Parietti. “Io sono giornalista e tu? Quale è il tuo di lavoro che sei passata da ...

