Seggi elettorali non sanificati: è scandalo nel torinese (Di lunedì 21 settembre 2020) È polemica nel torinese su alcuni casi di mancata sanificazione dei Seggi elettorali, che non sarebbero stati puliti prima del voto di ieri e oggi. Aspettano gli addetti alle pulizie ma questi non arrivano Sono infatti pervenute diverse testimonianze di scuole che non sono state sanificate dalla Iss Italia, la società di pulizie che aveva avuto l’appalto per occuparsi di igienizzare i locali come da norme contro il coronavirus. La Iss Italia avrebbe invece provveduto a mandare una comunicazione che dichiarava che le pulizie erano avvenute alle 6 di mattina, quando ciò non era di fatto possibile: i Presidenti di Seggio, unici ad avere le chiavi dei locali, sarebbero arrivati in loco solo verso le 7. Anche oggi nessuna sanificazione Era stato il Comune di Torino a comunicare ai ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 settembre 2020) È polemica nelsu alcuni casi di mancata sanificazione dei, che non sarebbero stati puliti prima del voto di ieri e oggi. Aspettano gli addetti alle pulizie ma questi non arrivano Sono infatti pervenute diverse testimonianze di scuole che non sono state sanificate dalla Iss Italia, la società di pulizie che aveva avuto l’appalto per occuparsi di igienizzare i locali come da norme contro il coronavirus. La Iss Italia avrebbe invece provveduto a mandare una comunicazione che dichiarava che le pulizie erano avvenute alle 6 di mattina, quando ciò non era di fatto possibile: i Presidenti dio, unici ad avere le chiavi dei locali, sarebbero arrivati in loco solo verso le 7. Anche oggi nessuna sanificazione Era stato il Comune di Torino a comunicare ai ...

(ANSA) - FOGGIA, 21 SET - Un militare della Guardia di Finanza in servizio al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il furto della pistola di ordinanza la scorsa notte, mentre era di ...

In coda al seggio, con tessera elettorale, documento e mascherina. I big della politica non mancano all'appuntamento con il primo test elettorale dell'era Covid. Il primo a varcare i cancelli è il seg ...

Alle 23 in Calabria ai seggi si è recato il 32,42% degli aventi diritto per il referendum costituzionale e il 33% per le amministrative. In provincia di Cosenza alle 23 ha votato il 44,98% degli elett ...

