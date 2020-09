Seggi aperti fino alle 15.00 (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni regionali 2020, il punto regione per regione. I principali candidati e i risultati della tornata elettorale. Italiani al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le Suppletive, per le Amministrative e per le elezioni Regionali 2020 che decidono le sorti politiche di sei regioni italiane, più la Valle d’Aosta. Ovviamente i riflettori sono puntati su due banchi di prova per il governo: il referendum sul taglio del parlamentari e le Regionali. Regionali e referendum, i dati sull’affluenza Il primo aggiornamento del Ministero dell’Interno arriva alle ore 12.00, quando, secondo i dati del Viminale, per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari ha votato l’12,33% degli aventi diritto. In crescita l’affluenza alle 19 che è salita al 29,2%. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) Elezioni regionali 2020, il punto regione per regione. I principali candidati e i risultati della tornata elettorale. Italiani al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le Suppletive, per le Amministrative e per le elezioni Regionali 2020 che decidono le sorti politiche di sei regioni italiane, più la Vd’Aosta. Ovviamente i riflettori sono puntati su due banchi di prova per il governo: il referendum sul taglio del parlamentari e le Regionali. Regionali e referendum, i dati sull’affluenza Il primo aggiornamento del Ministero dell’Interno arrivaore 12.00, quando, secondo i dati del Viminale, per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari ha votato l’12,33% degli aventi diritto. In crescita l’affluenza19 che è salita al 29,2%. ...

