Schio Incendio in casa | padre | madre e figlio si lanciano dal terzo piano

HTO_tv : RT @vvfveneto: #20sett 17:55 #Schio(VI) divampa un incendio al terzo piano di un condominio i tre residenti: due adulti e un bambino si lan… - FF_AAediPolizia : RT @vvfveneto: #20sett 17:55 #Schio(VI) divampa un incendio al terzo piano di un condominio i tre residenti: due adulti e un bambino si lan… - Iw1prt_Alberto : RT @vvfveneto: #20sett 17:55 #Schio(VI) divampa un incendio al terzo piano di un condominio i tre residenti: due adulti e un bambino si lan… - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #20sett 17:55 #Schio(VI) divampa un incendio al terzo piano di un condominio i tre residenti: due adulti e un bambino si lan… - Divino_2 : RT @vvfveneto: #20sett 17:55 #Schio(VI) divampa un incendio al terzo piano di un condominio i tre residenti: due adulti e un bambino si lan… -

Ultime Notizie dalla rete : Schio Incendio

altovicentinonline.it

SCHIO. Sono tre le persone che sono state portate in pronto soccorso a seguito dell'incendio che è divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Schio in via 29 Aprile al terzo piano di un condominio. All' ...In provincia di Vicenza, esattamente a Schio, una famiglia si getta dal terzo piano di un appartamento: l’incendio non lascia altra scelta. Brutto episodio nel cuore della notte in quel di Vicenza, es ...Terribile fatto di cronaca ieri pomeriggio a Schio dove una famiglia di tre persone, presa dal panico, a causa di un incendio scoppiato si è lanciata nel vuoto dal terzo piano di un condominio. Disper ...