Save The Duck | raddoppia a Milano e punta sui giovani

A due anni esatti dall'apertura del primo monomarca in via Solferino, Save The Duck, il marchio di piumini 100% animal free, raddoppia a Milano e apre un nuovo flagship store in uno dei centri nevralgici della città, via Dante 3. Obiettivo: celebrare la ripartenza della capitale economica italiana post emergenza Covid-19 e avvicinarsi a una clientela più giovane che già condivide ed è proiettata verso i valori di sostenibilità del brand. «Il marchio è nato nel 2012» racconta Nicolas Bargi, fondatore e Ceo dell'azienda italiana, «pensai a un'alternativa di consumo per un certo tipo di persone con una sensibilità nei confronti degli animali e dell'ambiente, l'idea era quella di creare prodotti (piumini perlopiù ndr) liberi da piume d'oca e ...

