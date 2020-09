Sardegna, muore di Covid mentre raggiunge a piedi l’ambulanza (Di lunedì 21 settembre 2020) La Procura di Lanusei in Sardegna ha aperto le indagini sulla morte di un 65enne per Covid mentre raggiungeva a piedi l’ambulanza. Le strade troppo strette del comune di Seui, in Sardegna, rendevano impossibile il passaggio dell’ambulanza. Così Carlo Lobina, 65enne positivo al coronavirus, ha provato a raggiungere a piedi l’ambulanza che doveva soccorrerlo. Ha … Questo articolo Sardegna, muore di Covid mentre raggiunge a piedi l’ambulanza è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 settembre 2020) La Procura di Lanusei inha aperto le indagini sulla morte di un 65enne perva al’ambulanza. Le strade troppo strette del comune di Seui, in, rendevano impossibile il passaggio dell’ambulanza. Così Carlo Lobina, 65enne positivo al coronavirus, ha provato are al’ambulanza che doveva soccorrerlo. Ha … Questo articolodil’ambulanza è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

aureumelio : GATTA CI COVA Sardegna, avvocato muore prima del risultato del tampone. I familiari: chiedeva di chiamare i carabin… - occhio_notizie : Aperta una indagine sulla morte di un 66enne nuorese in Sardegna #coronavirus - piero_podda : @LegaSalvini In #Sardegna la #Lega gestisce la sanità. #ElezioniRegionali - piero_podda : Triste nota della sanità gestita dall' - cafeindipendent : Com'è messa la sanità pubblica in Sardegna? Livello Ogliastra: -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna muore Sardegna, avvocato muore prima del risultato del tampone. I familiari: chiedeva di chiamare i carabinieri Il Tempo L’anziano positivo a Seui che muore mentre raggiunge a piedi l’ambulanza

L’uomo 67 anni, una vita trascorsa in Germania, era rientrato in Sardegna per le vacanze estive ed era risultato positivo al Coronavirus. Mentre si trovava in quarantena, nella sua casa di Seui, ...

Seui, costretto a raggiungere ambulanza a piedi dopo lunga attesa, muore malato di Coronavirus

La procura di Lanusei, nel Nuorese, ha aperto un'inchiesta sulla morte del 65enne Carlo Lobina, morto nella notte tra il 19 e il 20 settembre nel piccolo comune di Seui: l'uomo, positivo al Covid 19 e ...

Positivo muore durante i soccorsi: "Costretto a una ripida salita, è stramazzato al suolo"

La Procura di Lanusei ha deciso di aprire un'inchiesta sul caso del 65enne di Seui positivo al Covid e morto ieri sera durante i soccorsi a seguito di un aggravamento delle sue condizioni. Stando a qu ...

L’uomo 67 anni, una vita trascorsa in Germania, era rientrato in Sardegna per le vacanze estive ed era risultato positivo al Coronavirus. Mentre si trovava in quarantena, nella sua casa di Seui, ...La procura di Lanusei, nel Nuorese, ha aperto un'inchiesta sulla morte del 65enne Carlo Lobina, morto nella notte tra il 19 e il 20 settembre nel piccolo comune di Seui: l'uomo, positivo al Covid 19 e ...La Procura di Lanusei ha deciso di aprire un'inchiesta sul caso del 65enne di Seui positivo al Covid e morto ieri sera durante i soccorsi a seguito di un aggravamento delle sue condizioni. Stando a qu ...