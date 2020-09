San Siro apre i cancelli per Milan-Bologna | spazio a mille persone | premiati medici e personale sanitario

Inter : ?? | FINALE Triplice fischio a San Siro: #InterPisa 7?-0? Appuntamento a questa sera alle 23:30 sui nostri profil… - AntoVitiello : Il #Milan, in seguito all'ordinanza della Regione Lombardia di apertura degli impianti sportivi al pubblico, sta va… - PisaSC : Buonanotte San Siro ?? - gestfali : @marifcinter Sarebbe sufficiente creare delle fasce orarie sia di accesso che di deflusso, magari aprendo tutti gli… - _cristiano73 : io credo che a san siro se ne fai entrare tipo 20 o 25 k di persone è cosa ragionevole -

Ultime Notizie dalla rete : San Siro

Sansone o Palacio, chi a sostegno di Musa Barrow in avanti? E’ questo il grande dubbio di Sinisa Mihajlovic per l’esordio in campionato a San Siro: favorito l’italiano, ma anche in questo caso pratica ...MILAN-BOLOGNA ULTIME NEWS – Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a San Siro il match Milan-Bologna, gara valida per la 1^ giornata di Serie A 2020-2021. E Stefano Pioli, tecnico rossonero, si aff ...La Fiorentina è sempre più legata a Franck Ribery, il suo numero 7 diventato capitano contro il Torino dopo l'esclusione di Pezzella. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sui social hanno dimostra ...