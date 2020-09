‘San Pio’ e pazienti contagiati: nuovi ringraziamenti per il nosocomio sannita (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – All’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, continuano a giungere attestati di riconoscenza da parte dei pazienti per la bontà delle cure e l’assistenza ricevuta. Questa volta l’elogio e la riconoscenza viene da un paziente residente nella provincia di Caserta, che, “ricoverato per il covid”, riferisce di essere “stato trattato magnificamente”. Nella missiva racconta di essere “rimasto stupito da tanta cortesia, gentilezza e soprattutto professionalità” e di tanto rende merito a “tutti gli operatori, dal primario a quelli delle pulizie”. Pur consapevole del delicato momento attraversato, si dichiara fortunato di “aver trascorso qui il ricovero” per la bontà risolutiva ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – All’A.O.R.N. “San Pio”, guidata dal Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, continuano a giungere attestati di riconoscenza da parte deiper la bontà delle cure e l’assistenza ricevuta. Questa volta l’elogio e la riconoscenza viene da un paziente residente nella provincia di Caserta, che, “ricoverato per il covid”, riferisce di essere “stato trattato magnificamente”. Nella missiva racconta di essere “rimasto stupito da tanta cortesia, gentilezza e soprattutto professionalità” e di tanto rende merito a “tutti gli operatori, dal primario a quelli delle pulizie”. Pur consapevole del delicato momento attraversato, si dichiara fortunato di “aver trascorso qui il ricovero” per la bontà risolutiva ...

