San Matteo, le parole del Vescovo e dei fedeli (VIDEO) (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – La devozione per San Matteo resta la stessa, pure con il Covid. L'emergenza sanitaria non scalfisce la fede dei salernitani che, nonostante il caldo, hanno atteso davanti al Duomo per avere la possibilità di entrare e partecipare al Santo Pontificale celebrato dal Vescovo. Monsignor Andrea Bellandi nella sua omelia ha ringraziato tutti, le diverse autorità civili e militari presenti, oggi rappresentate dai soli vertici, per le note restrizioni legate al Covid e proprio alle preoccupazioni sull'emergenza è andato il primo pensiero del Vescovo. Questi alcuni passaggi significativi dell'omelia. "Quest'anno la festa del nostro Santo Patrono si celebra in un momento storico gravido di preoccupazioni, interrogativi circa il futuro, ...

