Sampdoria, Ferrero: «Keita è nostro, lavoriamo per Candreva»

Massimo Ferrero ha parlato delle trattative per Keita Balde e Antonio Candreva

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è a Milano per chiudere le trattative Keita Balde e Antonio Candreva. Il patron blucerchiato ha parlato dei due affari ai microfoni di Sky. «Considero Keita Balde un giocatore della Sampdoria, nei prossimi giorni farà le visite mediche. Per Candreva, invece, ci stiamo lavorando».

