Salvini | “Il calcio senza pubblico non è calcio | meglio mille tifosi che niente”

"In uno stadio che ne tiene 70 mila, secondo me tranquillamente possono entrare 10 o 15 mila persone, tenendone uno ogni 5 metri. Però, dai, meglio mille che niente. meglio ripartire da mille". Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla parziale riapertura degli stadi al pubblico. parlando con i giornalisti dopo aver votato per il referendum al seggio di Milano. "Per me è assolutamente cosa buona e giusta, cosi come è stato bello vedere il Motogp di Misano coi tifosi educati e distanziati e prudenti" ha aggiunto Salvini alla stampa dopo aver votato per il referendum al seggio di Milano, "La vita a distanza, la scuola a distanza, il lavoro a distanza e il tifo a distanza non è vita".

