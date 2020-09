SaluTO 2020: medicina, benessere e innovazione tecnologica in diretta internet dal Teatro Regio di Torino (Di lunedì 21 settembre 2020) La seconda edizione di SaluTO - Torino. medicina e benessere, venerdì 25 e sabato 26 settembre, si concentra sull'intreccio fra salute e innovazione tecnologica, sullo sfondo della tradizione di ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) La seconda edizione di, venerdì 25 e sabato 26 settembre, si concentra sull'intreccio fra salute e, sullo sfondo della tradizione di ...

welikeduel : Rivedi la puntata di ieri di #propagandalive: Don Luigi Ciotti, Chiara Valerio, la settimana di Makkox, il reportag… - SkyTG24 : Oms: no al saluto con il gomito, non consente la distanza di sicurezza - Adnkronos : Saluto romano a commemorazione #Ramelli, 5 condanne per apologia di fascismo - dariosci1 : RT @welikeduel: Rivedi la puntata di ieri di #propagandalive: Don Luigi Ciotti, Chiara Valerio, la settimana di Makkox, il reportage di Die… - newsbiella : L'ultimo saluto di Susta a Squillario: “Un pezzo della mia vita se ne va. È stato il mio maestro” -

Ultime Notizie dalla rete : SaluTO 2020 SaluTO 2020: medicina, benessere e innovazione tecnologica in diretta internet dal Teatro Regio di Torino Leggo.it Calciomercato Milan: Paquetà destinato a dire addio

“Ha qualche difficoltà sia per le posizioni che prendiamo in campo sia perché ha caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato da qui alla fine“, sono state queste le dichiarazioni del ...

Jolanda De Rienzo la pausa caffè conquista l’attenzione dei fan: «Olio su tela!»

La conduttrice Tv, prima di tornare al suo lavoro, ha pensato bene di salutare la sua estate 2020 con uno scatto indimenticabile. Jolanda con la sua innata bellezza ha completamente mandato fuori ...

Sabato prossimo ad Ormea, cerimonia di premiazione del premio letterario nazionale 'La Quercia del Myr'

Anche quest’anno il premio letterario ha visto una nutritissima partecipazione con decine e decine di partecipanti provenienti da ogni regione d’Italia Sabato 26 settembre prossimo presso il Salone de ...

“Ha qualche difficoltà sia per le posizioni che prendiamo in campo sia perché ha caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato da qui alla fine“, sono state queste le dichiarazioni del ...La conduttrice Tv, prima di tornare al suo lavoro, ha pensato bene di salutare la sua estate 2020 con uno scatto indimenticabile. Jolanda con la sua innata bellezza ha completamente mandato fuori ...Anche quest’anno il premio letterario ha visto una nutritissima partecipazione con decine e decine di partecipanti provenienti da ogni regione d’Italia Sabato 26 settembre prossimo presso il Salone de ...