Saliranno a 37 | 3 mld fondi Ue per regioni italiane

(Di lunedì 21 settembre 2020) BRUXELLES - Lepotranno contare su finanziamenti Ue per il periodo 2021-2027 per oltre 37,3 miliardi, circa cinque miliardi in più rispetto al precedente bilancio settennale 2014-2020.

BRUXELLES - Le regioni italiane potranno contare su finanziamenti Ue per il periodo 2021-2027 per oltre 37,3 miliardi, circa cinque miliardi in più rispetto al precedente bilancio settennale 2014-2020 ...