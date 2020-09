Russia, la figlia di due anni non sa usare il vasino: il patrigno la uccide di botte (Di lunedì 21 settembre 2020) Una storia orribile è quella avvenuta a Togliatti, una città della Russia orientale, dove un uomo è accusato di aver ucciso a pugni la figliastra di due anni per non avere usato il vasino. La piccola Knesnia Dubrovina aveva urinato sul pavimento e il patrigno Anton Proskurin l’ha picchiata fino a ucciderla. A trovare la bambina in fin di vita sarebbe stata la madre Zinaida Proskurina, 25 anni, al rientro dal lavoro. Quando la donna ha chiamato i soccorsi era ormai troppo tardi per la bambina. Secondo quanto è emerso dagli esami forensi, Knesnia Dubrovin è stata colpita 20 volte alla testa e circa 40 volte su tutto il corpo, riportando una grave emorragia che non gli ha lasciato nessuna via di scampo. Per gli ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) Una storia orribile è quella avvenuta a Togliatti, una città dellaorientale, dove un uomo è accusato di aver ucciso a pugni lastra di dueper non avere usato il. La piccola Knesnia Dubrovina aveva urinato sul pavimento e ilAnton Proskurin l’ha picchiata fino arla. A trovare la bambina in fin di vita sarebbe stata la madre Zinaida Proskurina, 25, al rientro dal lavoro. Quando la donna ha chiamato i soccorsi era ormai troppo tardi per la bambina. Secondo quanto è emerso dagli esami forensi, Knesnia Dubrovin è stata colpita 20 volte alla testa e circa 40 volte su tutto il corpo, riportando una grave emorragia che non gli ha lasciato nessuna via di scampo. Per gli ...

