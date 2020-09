Rubano pistola nel seggio a finanziere dopo averlo narcotizzato

(Di lunedì 21 settembre 2020) I ladri sono entrati attraverso una finestra nell’istituto Parisi-De Santis a Foggia. Rubati tre telefoni cellulari e un portafogli. Sigilli integri nelle sezioni FOGGIA – Un militare della Guardia di Finanza in servizio alelettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il furto delladi ordinanza la scorsa notte, mentre era di vigilanza … L'articolo proviene da YesLife.it.

Furto della pistola in un seggio elettorale di Foggia: un finanziere sembra sia stato narcotizzato, così i delinquenti gli hanno rubato l’arma di ordinanza. Spariti anche tre cellulari e un portafogli ...Nella giornata odierna, nelle prima mattinata, Agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Foggia, sono intervenuti in Piazza Medaglie d’Oro, presso la Parisi-De Santis, dove sono al ...Un militare della Guardia di Finanza in servizio al seggio elettorale Parisi-De Sanctis di Foggia ha subito il furto della pistola di ordinanza la scorsa notte, mentre era di vigilanza al seggio di vi ...