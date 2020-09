Rossana Rossanda e il legame con Antigone: nelle carceri trovò la sua esigenza di riflessione (Di lunedì 21 settembre 2020) Rossana Rossanda, che si è spenta nelle scorse ore all’età di 96 anni, è una delle figure che hanno tenuto a battesimo – in senso sia ideale che concreto – la nostra associazione. Era il marzo del 1985 quando venne pubblicato il primo numero della rivista che portava il medesimo nome, Antigone. La rivista era veicolata dal quotidiano Il Manifesto e voleva costituire uno spazio di riflessione per pensatori dalla formazione culturale anche diversa tra loro, quali tra gli altri Stefano Rodotà, Massimo Cacciari, Mauro Palma, Luigi Ferrajoli, Luigi Manconi, Luca Zevi, Giuseppe Bronzini. E, appunto, Rossana Rossanda. Spazio di riflessione su che cosa? Il sottotitolo della rivista era Bimestrale di critica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020), che si è spentascorse ore all’età di 96 anni, è una delle figure che hanno tenuto a battesimo – in senso sia ideale che concreto – la nostra associazione. Era il marzo del 1985 quando venne pubblicato il primo numero della rivista che portava il medesimo nome,. La rivista era veicolata dal quotidiano Il Manifesto e voleva costituire uno spazio diper pensatori dalla formazione culturale anche diversa tra loro, quali tra gli altri Stefano Rodotà, Massimo Cacciari, Mauro Palma, Luigi Ferrajoli, Luigi Manconi, Luca Zevi, Giuseppe Bronzini. E, appunto,. Spazio disu che cosa? Il sottotitolo della rivista era Bimestrale di critica ...

