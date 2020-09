Romano Fenati | il ritorno con vittoria del bad boy

(Di lunedì 21 settembre 2020) Da Misano a Misano, il bad boy del motociclismo si è rifatto con gli interessi.ha vinto il gran premio di Moto3 dell'Emilia Romagna, seconda gara consecutiva sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, precedendo sul traguardo per soli 35 millesimi il connazionale Vietti al termine di una gara che si è decisa nelle ultime curve. Un successo targato Sterilgarda Max Racing Team, scuderia di proprietà di Max Biaggi, che ha voluto festeggiare sul podio insieme al suo pilota. Misano 2018 Quando si parla dinon possono non tornare in mente le immagini del 9 settembre 2018, quando proprio a Misano il pilota ascolano si rese protagonista di uno dei più folli gesti mai visti su un circuito. In pieno rettilineo e a oltre 200 km/h,affiancò Stefano Manzi e si sporse ...

SkySportMotoGP : ?? ROMANO FENATI VINCE IN MOTO 3!! ?? GARA SPETTACOLARE!! ???? Doppietta tricolore a Misano ???? ? 1????? @RomanoFenati 2?… - MotoriNews24 : Moto3, GP Emilia e Romagna: squillo di Romano Fenati a Misano - dannysthilld : RT @FoxSportsBrasil: Matteo Ferrari vence GP da Emilia Romagna na Moto E; Eric Granado é 7º. Romano Fenati fatura na Moto 3 ?? https://t.co… - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: ?? ROMANO FENATI VINCE IN MOTO 3!! ?? GARA SPETTACOLARE!! ???? Doppietta tricolore a Misano ???? ? 1????? @RomanoFenati 2????? C… - Pitwalkers : #EmiliaRomagnaGP ???? l ?? #Moto3 Race ?? P1. Romano Fenati ???? P2. Celestino Vietti Ramus ???? P3. Ai Ogura ???? -

A volte ritornano. E non per fare danni in stile Stephen King. Sì, a volte ritornano e in fondo è una festa per tutti, perché sempre dovremmo cercare di ricordare a noi stessi che tutti, nessuno esclu ...Una vittoria che fa balzare Romano nella top ten (47 punti) della classifica generale, una sberla per chi da tempo lo dava per finito, un sospirone di sollievo per Max Biaggi che da troppo tempo tiene ...A tredici mesi dall’ultimo successo, Romano Fenati (Sterilgarda, moto Husqvarna) torna a vincere una gara nel Mondiale di Moto3: l’ascolano ha battuto tutti nel GP Emilia-Romagna Riviera di Rimini a M ...