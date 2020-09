Roma. Mamma muore dopo il parto, la neonata dopo pochi giorni: indagati due medici del Sant’Eugenio (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ morta dopo il parto lo scorso 5 novembre all’ospedale Sant’Eugenio di Roma una giovane Mamma di 31 anni. dopo soli 9 giorni anche la piccola che aveva dato alla luce, la sua secondogenita nata prematura, non ce l’ha fatta. Ora, come riporta Il Corriere della Sera, due medici dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma sono indagati per la morte della Mamma e della piccola. Secondo il pubblico ministero le due morti si sarebbero potute evitare se solo i dottori durante l’ecografia – della ventiduesima settimana – avessero individuato e capito che la placenta era in una posizione anomala, placenta ‘previa’. In questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ mortaillo scorso 5 novembre all’ospedale Sant’Eugenio diuna giovanedi 31 anni.soli 9anche la piccola che aveva dato alla luce, la sua secondogenita nata prematura, non ce l’ha fatta. Ora, come riporta Il Corriere della Sera, duedell’ospedale Sant’Eugenio disonoper la morte dellae della piccola. Secondo il pubblico ministero le due morti si sarebbero potute evitare se solo i dottori durante l’ecografia – della ventiduesima settimana – avessero individuato e capito che la placenta era in una posizione anomala, placenta ‘previa’. In questo ...

