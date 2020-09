Roma, ladri scoperti dalla polizia si nascondono sotto al letto: ‘Stavamo riparando una perdita d’acqua’ (Di lunedì 21 settembre 2020) Hanno fatto irruzione in un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Piero Aloisi, poi hanno dato una giustificazione un pò ‘bizzarra’ alla loro presenza in casa. E’ successo ieri notte, intorno alle 3, quando gli agenti sono intervenuti nell’abitazione dopo una segnalazione di rumori sospetti. Una volta sul posto si sono accorti che la porta d’ingresso era bloccata: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con l’autoscala per accedere – tramite il balcone esterno – all’appartamento. La casa è stata trovata completamente messa a soqquadro e all’interno – in una camera da letto – si nascondevano i due ladri. I malviventi si erano nascosti sotto il letto e, una volta sorpresi, hanno giustificato la loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) Hanno fatto irruzione in un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Piero Aloisi, poi hanno dato una giustificazione un pò ‘bizzarra’ alla loro presenza in casa. E’ successo ieri notte, intorno alle 3, quando gli agenti sono intervenuti nell’abitazione dopo una segnalazione di rumori sospetti. Una volta sul posto si sono accorti che la porta d’ingresso era bloccata: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con l’autoscala per accedere – tramite il balcone esterno – all’appartamento. La casa è stata trovata completamente messa a soqquadro e all’interno – in una camera da– si nascondevano i due. I malviventi si erano nascostiile, una volta sorpresi, hanno giustificato la loro ...

