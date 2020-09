Roma, gli elettori “snobbano” il referendum: pochi al voto, vince il sì con il 63% (Di lunedì 21 settembre 2020) A Roma meno di un elettore su due ha scelto di recarsi alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari. Soltanto il 44.23% degli aventi diritto ha scelto infatti di esprimere la propria preferenza optando comunque per il sì (che tocca quota 60,08%). Il no si ferma così al 39.92% (2.593 sezioni scrutinate su 2.603). In tutto hanno votato 916.331 su 2.071.933 elettori. referendum Roma: i dati della Provincia Bassa l’affluenza in Provincia di Roma, pari al 44.94%. 1.428.495 gli elettori che hanno deciso di recarsi alle urne su un totale di 3.178.718 aventi diritto. A vincere è stato comunque il sì (quando siamo a 3.733 su 3.788 sezioni scrutinate) con il 63.28% – 881.377 voti, contro il 36.72% – 511.336 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) Ameno di un elettore su due ha scelto di recarsi alle urne per ilsul taglio dei parlamentari. Soltanto il 44.23% degli aventi diritto ha scelto infatti di esprimere la propria preferenza optando comunque per il sì (che tocca quota 60,08%). Il no si ferma così al 39.92% (2.593 sezioni scrutinate su 2.603). In tutto hanno votato 916.331 su 2.071.933: i dati della Provincia Bassa l’affluenza in Provincia di, pari al 44.94%. 1.428.495 gliche hanno deciso di recarsi alle urne su un totale di 3.178.718 aventi diritto. Are è stato comunque il sì (quando siamo a 3.733 su 3.788 sezioni scrutinate) con il 63.28% – 881.377 voti, contro il 36.72% – 511.336 ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma gli Roma, gli rubano le fedi a cinque giorni dalle nozze: postano la storia sul web e il ladro le restituisce Leggo.it Cinema: ritornano a Roma i grandi film 'made in Sofia'

Saranno questi gli ingredienti della Festa del Cinema Bulgaro (www.festacinemabulgaro.com), che sbarcherà dal 25 al 27 settembre alla Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni) per la sua ...

Arte e natura nel parco di Villa Borghese a Roma

Tra gli alberi, i sentieri e le architetture di Villa Borghese ... che sarà visitale gratuitamente in uno dei parchi storici più amati e apprezzati della città di Roma fino al 13 dicembre prossimo.

Serie A – Roma, i giallorossi rischiano la sconfitta a tavolino con il Verona

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Roma, che pasticcio. La partita contro il Verona, giocata sabato scorso, è terminata 0-0, ma i giallorossi rischiano di perdere la partita a tavolino. Il motivo? Il centrocamp ...

