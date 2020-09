Roma, Djokovic conquista gli Internazionali per la quinta volta (Di lunedì 21 settembre 2020) Un'attesa lunga cinque anni, tanti quelli che lo separavano dall'ultima vittoria a Roma. Più forte di tutto, Novak Djokovic. Alla sua decima finale, si regala finalmente la quinta vittoria agli ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) Un'attesa lunga cinque anni, tanti quelli che lo separavano dall'ultima vittoria a. Più forte di tutto, Novak. Alla sua decima finale, si regala finalmente lavittoria agli ...

