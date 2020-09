Roland Garros, qualificazioni: avanti Moroni, fuori Lorenzi (Di lunedì 21 settembre 2020) PARIGI - Buona la prima per Gian Marco Moroni nelle qualificazioni maschili del Roland Garros , scattate sulla terra rossa di Parigi. Il 22enne romano, n.219 del ranking mondiale, ha sconfitto all'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) PARIGI - Buona la prima per Gian Marconellemaschili del, scattate sulla terra rossa di Parigi. Il 22enne romano, n.219 del ranking mondiale, ha sconfitto all'...

SkySport : Roland Garros, 5 positivi al coronavirus esclusi dalle qualificazioni - Lucia05149332 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: con 15 positivi la squadra di calcio Al Hilal va in campo lo stesso. Al Roland Garros si ritira… - sportface2016 : Bene #Giustino nelle qualificazioni del #RolandGarros, out invece #Lorenzi - IzzoEdo : RT @LaStampa: Tennis, sorpresa Napolitano: prova ad entrare al Roland Garros giocando contro Taberner - livetennisit : Roland Garros: Tabilo dà forfait. Stefano Napolitano in tabellone nelle qualificazioni -