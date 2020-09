Rivara, padre uccide il figlio. Il dolore della madre: 'Vigliacco' (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel dettaglio, l'omicida, Claudio Baima Poma di 47 anni, ha sparato prima al figlio Andrea poi a se stesso all'interno dell'abitazione di famiglia, in via Beltramo 3, scrive Torino Today. Sul posto ... Leggi su interris (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel dettaglio, l'omicida, Claudio Baima Poma di 47 anni, ha sparato prima alAndrea poi a se stesso all'interno dell'abitazione di famiglia, in via Beltramo 3, scrive Torino Today. Sul posto ...

