Risultati Elezioni Regionali Puglia | diretta proiezioni e dati reali

(Di lunedì 21 settembre 2020) Seguiamo inl’esito delle votazioni alle urne per lein: ecco lee i. Le primedella tornata elettorale del 20 e del 21 settembre 2020 hanno detto chiaramente che il virus non ha influenzato l’affluenza alle urne. D’altronde, oltre al voto sul referendum, in molte regioni …

tg2rai : Gli speciali del #Tg2Rai su referendum, elezioni regionali e comunali. Oggi dalle ore 18,00 alle ore 18,55. Stasera… - serracchiani : Gravissima l’astensione della @LegaSalvini sulla risoluzione approvata al @Europarl_IT che respinge i risultati del… - aderenzis1 : Election Day: sul sito di Repubblica alle 15 exit poll, proiezioni e risultati Commenti e risultati…… - RaiNews : Dalle 14.55 tutti i risultati in diretta su Rainews24 e - baritoday : Elezioni regionali Puglia 2020: i risultati delle liste, preferenze e consiglieri eletti -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Elezioni

Si sono riaperti "regolarmente" i 1.576 seggi elettorali che rimarranno operativi sino alle ore 15 odierne per consentire l'espressione del voto agli elettori. Lo comunica la Regione. Un milione 3 ...Stando a quanto già riportato da qualche ora dai colleghi di bufale.net, stanno circolando sul web immagini di sondaggi ed exit poll riguardanti il referendum 2020. Mentre insomma il giro delle votazi ...SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA) – Si è chiusa in netto anticipo la partita del sindaco uscente di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, contro il quorum. La sua lista “Risorsa C ...