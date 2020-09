Risultati elezioni regionali 2020, lo spoglio in diretta. Tutti i dati in tempo reale (Di lunedì 21 settembre 2020) elezioni regionali 2020 in Toscana , Veneto, Puglia, Campania, Liguria , Marche , Valle d'Aosta: lo spoglio ha ormai emesso i suoi verdetti. E si profila un 'pareggio' per 3-3 tra centrodestra e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020)in Toscana , Veneto, Puglia, Campania, Liguria , Marche , Valle d'Aosta: loha ormai emesso i suoi verdetti. E si profila un 'pareggio' per 3-3 tra centrodestra e ...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - fattoquotidiano : VITTORIA NETTA DEL SÌ Segui in diretta i risultati del referendum e i primi exit poll: - petergomezblog : Elezioni e Referendum, i risultati in diretta con Peter Gomez e Antonio Padellaro #avotofatto - DavveroTv : .@DavveroTv e @byoblu SPECIALE RISULTATI REFERENDUM E REGIONALI - #MaratonaByoblu Un lungo speciale con tutti i c… - ciolonap : @NicolaRaiano il Movimento non fa accozzaglia nè listoni le elezioni locali non possono portare grandi risultati po… -