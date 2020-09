Riportateli a casa | i familiari dei pescatori a Roma

Leggi su agi

(Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - "Lunedì saremo a". Con questo messaggio gli armatori e idei 18 marittimi dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati in Libia, hanno annunciato la loro partenza verso Palazzo Chigi. In una lettera indirizzata al Quirinale e ad altre cariche, chiedono un incontro con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, riferendo che a partire da domani, lunedì 21 settembre, seguiranno al'evolversi della vicenda, fino alla liberazione deie dei motopesca Antartide e Medinea. Entrambi sono stati sequestrati la sera del primo settembre a 38 miglia dalle coste libiche, all'indomani di una visita in Libia per suggellare l'accordo tra il presidente del consiglio riconosciuto dall'Onu, Fayed Al Sarraj e il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh. Da allora i 18 ...