“Ricordami chi devo votare”, elettore telefona in cabina: il caso nel Napoletano (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano di Napoli (Na) – “Ricordami chi devo votare” ma è già troppo tardi, elettore 49enne denunciato per aver effettuato una telefonata in cabina elettorale. Il caso si è consumato nel comune di Mugnano, nel Napoletano, dove oltre alle regionali si vota anche per le comunali. Tutto è accaduto nella serata di ieri quando un uomo, recatosi nell’istituto di via Murelle per votare, ha attirato l’attenzione del presidente di seggio per un lungo tentennamento all’interno della cabina. Da lì la scoperta: l’uomo era al telefono, presumibilmente a chiedere delucidazioni sul voto da inserire sulla scheda. Ora il 49enne, dopo la segnalazione del presidente di seggio, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano di Napoli (Na) – “Ricordami chivotare” ma è già troppo tardi,49enne denunciato per aver effettuato unata inelettorale. Ilsi è consumato nel comune di Mugnano, nel, dove oltre alle regionali si vota anche per le comunali. Tutto è accaduto nella serata di ieri quando un uomo, recatosi nell’istituto di via Murelle per votare, ha attirato l’attenzione del presidente di seggio per un lungo tentennamento all’interno della. Da lì la scoperta: l’uomo era al telefono, presumibilmente a chiedere delucidazioni sul voto da inserire sulla scheda. Ora il 49enne, dopo la segnalazione del presidente di seggio, ...

