Ricerca e Sviluppo, spesa in calo nel 2020. Colpa del Covid ma le aziende italiane sono da sempre in ritardo

Scende nel 2020 la spesa delle aziende private italiane in Ricerca e Sviluppo (R&S). Le somme destinate a questa voce dovrebbero risultare a fine anni inferiori del 4,7% rispetto al 2019. La spesa di soggetti pubblici dovrebbe invece aumentare del 3%. sono le previsioni contenute nel report dell'Istat "Ricerca e Sviluppo in Italia", per gli anni 2018-2020. Alla base della frenata c'è naturalmente la situazione che si è prodotta con la pandemia. A preoccupare non è infatti tanto il prevedibile calo del 2020, quanto il fatto che la spesa sia stabilmente inferiore rispetto a quella dei principali concorrenti ...

