Riapertura Stadi | Miozzo | La Priorità è La Scuola

(Di lunedì 21 settembre 2020) Agostino, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, critica duramente la decisione di aprire parzialmente gli. Il “Corriere della Sera” riporta la sua intervista: “Il mio è un discorso da tecnico della Salute e di Protezione civile, poi deve essere la politica a decidere. Io posso dire che l’indicazione di non far svolgere gli eventi …

DiMarzio : Ok del Governo, accolta la richiesta delle Regioni: 1000 persone ammesse negli stadi | #SerieA - Daniele_Manca : Riapertura stadi, Miozzo (Cts): «Una follia far entrare più di mille spettatori» La preoccupazione del coordinatore… - fattoquotidiano : Riapertura degli stadi, Miozzo (Cts): “Una follia aprire a più di mille persone. Si rischiano le conseguenze delle… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: RIAPRONO GLI STADI 'La motivazione ufficiale è, ovviamente, che gli italiani adorano il calcio. Eppure...' (di @psilvis1)… - ilfattoblog : RIAPRONO GLI STADI 'La motivazione ufficiale è, ovviamente, che gli italiani adorano il calcio. Eppure...' (di… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Stadi

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile dell’Area Sport di TicketOne. "Come acquistare i 1000 biglietti per domenica? Bisognerà capir ...Il signor Benedetto è abbonato da quando molti tra noi non erano neanche nati: e come lui anche il signor Giovanni, Santi, Domenico, Lucia e la signora Santina. Con loro i figli: insieme, sempre, al M ...Il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, ha commentato la riapertura degli stadi a mille spettatori e la pressante richiesta di un ulteriore aumento della capienza consentita Agostino Miozzo, coordin ...