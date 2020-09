Riapertura stadi, Mihajlovic: “C’è voluto Bonaccini, non sembra neanche di sinistra” (Di lunedì 21 settembre 2020) Sinisa Mihajlovic è polemico nei confronti del governo e delle istituzioni nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra Bologna e Milan a San Siro. L’allenatore dei rossoblu ha commentato “i decreti che si contraddicono, sono senza logica“. Il riferimento, in particolare, è all’apertura degli stadi a mille persone: “Sì, però poi vai in spiaggia e Rimini e sono tutti uno sopra l’altro”. Tuttavia Mihajlovic ha speso parole di apprezzamento nei confronti di Stefano Bonaccini, che a livello regionale ha deciso la Riapertura degli impianti: “C’è voluto lui, meno male, altrimenti saremmo ancora in campo a farci il tifo da soli. Non sembra nemmeno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Sinisaè polemico nei confronti del governo e delle istituzioni nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra Bologna e Milan a San Siro. L’allenatore dei rossoblu ha commentato “i decreti che si contraddicono, sono senza logica“. Il riferimento, in particolare, è all’apertura deglia mille persone: “Sì, però poi vai in spiaggia e Rimini e sono tutti uno sopra l’altro”. Tuttaviaha speso parole di apprezzamento nei confronti di Stefano, che a livello regionale ha deciso ladegli impianti: “C’èlui, meno male, altrimenti saremmo ancora in campo a farci il tifo da soli. Nonnemmeno di ...

