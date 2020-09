Riapertura stadi, ipotesi 15mila spettatori per Inter-Milan: le condizioni (Di lunedì 21 settembre 2020) Un “contentino” di 1000 tifosi a partita. Ma presto il numero potrebbe aumentare. Secondo l’ipotesi fatta da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, si potrebbero avere 15mila spettatori per il derby d’andata Inter-Milan del 17 ottobre prossimo. Certo, queste prime settimane serviranno per capire se la gente si attiene alle regole, se si può tornare verso la normalità. L’obiettivo del Governo, come confermato negli scorsi giorni dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è quello di “consentire la partecipazione del pubblico per tutti gli sport e per tutte le categorie, arrivando a definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti“. Il nuovo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Un “contentino” di 1000 tifosi a partita. Ma presto il numero potrebbe aumentare. Secondo l’fatta da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, si potrebbero avereper il derby d’andatadel 17 ottobre prossimo. Certo, queste prime settimane serviranno per capire se la gente si attiene alle regole, se si può tornare verso la normalità. L’obiettivo del Governo, come confermato negli scorsi giorni dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è quello di “consentire la partecipazione del pubblico per tutti gli sport e per tutte le categorie, arrivando a definire un protocollo unico che preveda una percentuale diin base alla capienza reale degli impianti“. Il nuovo ...

