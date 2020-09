Riapertura stadi, Gravina: “Mille tifosi segnale importante, ma sono pochi. Ora mi aspetto una cosa” (Di lunedì 21 settembre 2020) Parola a Gabriele Gravina.Il governo ha dato il via libera alla Riapertura degli stadi: da ieri, domenica 20 settembre fino al 7 ottobre, in ogni partita di Serie A potranno essere ammessi mille spettatori. La decisione - provvisoria quanto a forme e cifre - è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per la Riapertura parziale degli impianti. Un esperimento che verrà portato avanti a patto e condizione che vengano rispettate le misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura.Riapertura stadi, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Parola a Gabriele.Il governo ha dato il via libera alladegli: da ieri, domenica 20 settembre fino al 7 ottobre, in ogni partita di Serie A potranno essere ammessi mille spettatori. La decisione - provvisoria quanto a forme e cifre - è stata presa nel corso di un incontro convocato dal ministro Boccia con le Regioni, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora, dopo che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per laparziale degli impianti. Un esperimento che verrà portato avanti a patto e condizione che vengano rispettate le misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura., ...

