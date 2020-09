Riapertura stadi, Gravina: “1000 spettatori sono pochi, sono fiducioso anche per la Serie B” (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sta procedendo con il ritorno graduale dei tifosi allo stadio, nella prima giornata è stato garantito l’ingresso a 1000 spettatori per ogni partita. Ancora troppo poco come confermato dal presidente Gabriele Gravina a Radio Anch’io Sport. “Non c’è nulla ancora di graduale, 1000 spettatori sono pochi, ma è comunque importante ripartire, anche in B e C. Il calcio ha dimostrato grande responsabilità e con i comportamenti ha anche dimostrato di meritare fiducia. Vogliamo riaprire gli stadi a sempre più gente. Durante alcune amichevoli estive si sono fatti passi avanti. La gradualità deve essere proporzionale, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sta procedendo con il ritorno graduale dei tifosi alloo, nella prima giornata è stato garantito l’ingresso a 1000per ogni partita. Ancora troppo poco come confermato dal presidente Gabrielea Radio Anch’io Sport. “Non c’è nulla ancora di graduale, 1000, ma è comunque importante ripartire,in B e C. Il calcio ha dimostrato grande responsabilità e con i comportamenti hadimostrato di meritare fiducia. Vogliamo riaprire glia sempre più gente. Durante alcune amichevoli estive sifatti passi avanti. La gradualità deve essere proporzionale, ...

