Riapertura degli stadi, Miozzo (Cts): “Una follia aprire a più di mille persone. Si rischiano le conseguenze delle discoteche questa estate” (Di lunedì 21 settembre 2020) Riaprire gli stadi con più di mille persone? “Impensabile“, secondo Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico. “In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una follia – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso”. Due giorni dopo quella partita sarebbe stato scoperto a Codogno il primo caso di Covid-19 in Italia. Al tempo non c’erano le misure di protezione e inconsapevolmente quell’incontro ha contribuito a diffondere il contagio. Secondo l’esperto, i problemi che ostacolano l’apertura degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Riglicon più di? “Impensabile“, secondo Agostino, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico. “In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una– ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Vorrei ricordare ledrammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso”. Due giorni dopo quella partita sarebbe stato scoperto a Codogno il primo caso di Covid-19 in Italia. Al tempo non c’erano le misure di protezione e inconsapevolmente quell’incontro ha contribuito a diffondere il contagio. Secondo l’esperto, i problemi che ostacolano l’apertura...

