Reunion di Friends agli Emmy Awards 2020!

(Di lunedì 21 settembre 2020) La cerimonia degli2020 è stata un po’ diversa dal solito. A causa dell’emergenza sanitaria i candidati erano collegati da casa mentre Jimmy Kimmel presentava davanti ad un centinaio di schermi. Al fianco del presentatore, si sono alternati diversi artisti, la prima ad affiancarlo è stata Jennifer Aniston che poi è corsa a casa per potersi collegare come tutti gli altri. Un paio d’ore dopo, la rivediamo appena arrivata davanti alla sua webcam e al suo fianco compaiono altri volti noti: Courteney Cox e Lisa Kudrow improvvisano unadi! Photo credit: dal webimprovvisata diIn un primo momento Courteney Cox è spuntata da un angolo dello schermo, la spiegazione delle attrici è stata molto ...

darkesthouvr : cioè raga io ho pensato noo chi se ne frega io non li guardo gli emmys e invece c'è stata sia la reunion di friends… - g1usy22 : La mezza reunion di Friends mi ha fatto passare il sonno che mi stava prendendo, quindi bravissimi ?? #Emmys - aricarlina : FRIENDS REUNION AIUTO RAGA HO PIANTO #emmys #rai4 - alicnovnat : sono andata in bagno e ovviamente c’è stata una mini reunion di friends - ffedepi : LA RÉUNION DI FRIENDS STO BENISSIMO AIUTO #Emmys -

