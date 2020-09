Retroscena Blogo | Affari tuoi ancora senza conduttore | il ritorno in onda su Rai1 è a rischio?

(Di lunedì 21 settembre 2020) A luglio scorso la Rai lo ha annunciato ufficialmente, eppure ilindi- con il sottotitolo La Riscossa - sembra complicarsi giorno dopo giorno. Stando a quanto risulta a, alla base delle difficoltà ci sarebbe il mancato accordo tra la tv pubblica e la società di produzione del game show, in particolare, sul numero di puntate da prevedere su. Cioè, in soldoni, Banijay-Endemol vorrebbe un ciclo di emissioni più corposo rispetto alle sei annunciate (dal 2 al 6 dicembre, in prima serata, dalle ore 20.30). A tutto ciò si aggiunga il nodo della conduzione, nonsciolto, con la Rai che pare voglia affidarla ad un comico più che a un presentatore di professione. Oltre ai nomi che vi abbiamo ...

toysblogit : Retroscena Blogo: Affari tuoi (ancora senza conduttore), il ritorno in onda su Rai1 è a… - angelofavignan : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Grande fratello vip 5, Fausto Leali verso la squalifica, stasera il verdetto - GPasqui : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Grande fratello vip 5, Fausto Leali verso la squalifica, stasera il verdetto - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Grande fratello vip 5, Fausto Leali verso la squalifica, stasera il verdetto - raspa90 : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Grande fratello vip 5, Fausto Leali verso la squalifica, stasera il verdetto -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Blogo

TVBlog.it

Che sia in atto una rivalità tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini è ormai un segreto di pulcinella. Ne parlano anche altri media Questo pomeriggio Loredana Bertè sarà ospite di Silvia Toffanin nel s ..., ecco cosa sarebbe successo tra i due conduttori, l’incredibile retroscena. Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, la lite: clamorosa indiscrezione, ecco l’incredibile retroscena che è spuntato. Se ne è ...Elisabetta Gregoraci non è entrata al Grande Fratello Vip. L’ingresso nella Casa della ex moglie di Flavio Briatore è saltato per motivi personali. L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Eli ...